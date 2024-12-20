Тильда Суинтон получит «Золотого медведя» за достижения в карьере

Берлинский кинофестиваль вручит Тильде Суинтон почетного «Золотого медведя» за достижения в карьере. Награду актрисе вручат 13 февраля 2025 года на церемонии открытия в Berlinale Palast, передаёт Афиша Daily.
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