Друзья или любовники? Челси Хендлер прокомментировала свои отношения с Рэйфом Файнсом

Актриса объяснила свое поведение. Рэйф Файнс не отходил всю ночь от Челси Хендлер LEGION-MEDIAС тех пор, как папарацци подловили на одной из послеоскаровских вечеринок весьма популярную в Америке актрису и телеведущую Челси Хендлер с Рэйфом Файнсом, в СМИ появилось множество сообщений о романе двух знаменитостей.