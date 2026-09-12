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Актер «Тайн следствия» Геннадий Спириденков умер после падения на сцене

Актер «Тайн следствия» Геннадий Спириденков умер после падения на сцене

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков умер после падения во время спектакля в петербургском театре «Комедианты».

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