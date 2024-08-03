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"Люблю черную работу": гимнастка Байлз ответила на высказывание Трампа

"Люблю черную работу": гимнастка Байлз ответила на высказывание Трампа

Global Look Press/IMAGO/Daniela Porcelli Американская гимнастка Симона Байлз ответила на высказывание кандидата в президенты США Дональда Трампа о "черной работе", процитировав его слова, пишет "СЭ" 3 августа.

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