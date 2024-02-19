Нью-Йорк, маленький книжный магазинчик, где за стойкой сидит и читает молодой парень по имени Том (Джастис Смит): магазинчик почти всегда пустует, покупатели туда заходят редко.
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Нью-Йорк, маленький книжный магазинчик, где за стойкой сидит и читает молодой парень по имени Том (Джастис Смит): магазинчик почти всегда пустует, покупатели туда заходят редко.