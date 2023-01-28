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Экс-командующий Тихоокеанскими силами армии США призвал не делать ставку в возможном конфликте с Китаем только на ВВС и ВМС

Экс-командующий Тихоокеанскими силами армии США призвал не делать ставку в возможном конфликте с Китаем только на ВВС и ВМС

Конгресс США должен прекратить сокращать бюджет армии, особенно на модернизацию, чтобы она могла играть свою надлежащую роль в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, считает бывший командующий Тихоокеанскими силами армии США генерал Боб Браун.

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