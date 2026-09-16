125 млн лет назад крокодилы уже маскировались: УФ-свет раскрыл древнейший след окраски на хвосте

Испанские палеонтологи совершили открытие, которое переписывает раннюю эволюцию крокодиломорфов. Окаменелость древнего ящера Montsecosuchus depereti, пролежавшая в запасниках Музея естественных наук Барселоны более века, под ультрафиолетовым светом неожиданно раскрыла то, что обычно безвозвратно исчезает при фоссилизации — следы мягких тканей и, вероятно, первоначальной окраски.