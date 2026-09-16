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Мировое обозрение

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125 млн лет назад крокодилы уже маскировались: УФ-свет раскрыл древнейший след окраски на хвосте

125 млн лет назад крокодилы уже маскировались: УФ-свет раскрыл древнейший след окраски на хвосте

Испанские палеонтологи совершили открытие, которое переписывает раннюю эволюцию крокодиломорфов. Окаменелость древнего ящера Montsecosuchus depereti, пролежавшая в запасниках Музея естественных наук Барселоны более века, под ультрафиолетовым светом неожиданно раскрыла то, что обычно безвозвратно исчезает при фоссилизации — следы мягких тканей и, вероятно, первоначальной окраски.

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