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ВОЗ предупредила о почти 50 тыс. новых случаях холеры в сентябре 2024 года

ВОЗ предупредила о почти 50 тыс. новых случаях холеры в сентябре 2024 года

В сентябре этого года более 47 тысяч человек заболели холерой, из них свыше 580 скончались. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила новые вспышки болезни, которые произошли в Нигере и Таиланде.

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