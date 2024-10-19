ВОЗ предупредила о почти 50 тыс. новых случаях холеры в сентябре 2024 года

В сентябре этого года более 47 тысяч человек заболели холерой, из них свыше 580 скончались. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила новые вспышки болезни, которые произошли в Нигере и Таиланде.
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