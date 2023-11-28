Дорожная карта разработки Goat Simulator 3 раскрыла обновление транспортных средс...

Дорожная карта разработки Goat Simulator 3 раскрыла обновление транспортных средств, контент и DLCНедавно Coffee Stain North выпустила обновление разработки, в котором рассказала о будущем Goat Simulator 3, в ходе которого креативный директор Сантьяго Ферерро сообщил, что команда работает над новым захватывающим обновлением.