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Москва права! Доказано New York Times

Москва права! Доказано New York Times

Bедущая американская газета New York Times признала, что на протяжении последних десяти лет Центральное разведывательное управление США использовало Украину как плацдарм для шпионской, диверсионной, подрывной деятельности против России В большой статье-расследовании под заголовком «Шпионские игры» газета подробно рассказала о том, как на Украине создавались и функционируют как минимум 12 секретных баз вдоль границы с нашим государством с целью ведения спецопераций против него.

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