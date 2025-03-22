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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Коротышкин: «Ковентри – отличный выбор на пост главы МОК. Уверен, что с ней у нас есть все шансы вернуться на международную арену»

41-летняя Ковентри – двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве. Она станет первой женщиной во главе Международного олимпийского комитета.

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