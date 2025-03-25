Врач Козина: болезни почек часто протекают бессимптомно

Почки играют ключевую роль в организме, выполняя несколько критически важных функций. Они регулируют водно-солевой баланс и кислотно-щелочное состояние, участвуют в контроле артериального давления, а также очищают организм от токсинов.
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