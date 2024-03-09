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Тело водителя извлекали гидравлическими ножницами: автомобиль врезался в дерево в Алматинской области

Тело водителя извлекали гидравлическими ножницами: автомобиль врезался в дерево в Алматинской области

Спасатели МЧС извлекли тело пассажира из легкового автомобиля, передаёт inАlmaty.kz.  Сегодня утром в Алматинской области, в Карасайском районе между посёлками Кайнар и Бекболат произошло ДТП, автомобиль врезался в дерево.

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