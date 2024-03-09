Тело водителя извлекали гидравлическими ножницами: автомобиль врезался в дерево в Алматинской области

Спасатели МЧС извлекли тело пассажира из легкового автомобиля, передаёт inАlmaty.kz. Сегодня утром в Алматинской области, в Карасайском районе между посёлками Кайнар и Бекболат произошло ДТП, автомобиль врезался в дерево.