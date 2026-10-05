Trump's Diesel Threat Worked: G7 Dumps 100 Million Barrels As Europe's Energy Dependence Laid Bare Submitted by Thomas Kolbe In the end, Donald Trump’s threat to prohibit diesel exports apparently proved credible after all.
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