Эксперты заявляют о промышленной революции в современных российских ИТ-разработках

Вынужденное решение крупных российских компаний отказаться от современных иностранных технологий привело к значительным изменениям и настоящей промышленной революции в некоторых направлениях информационных технологий, заявил Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, во время пресс-конференции в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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