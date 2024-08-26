Эксперты заявляют о промышленной революции в современных российских ИТ-разработках

Вынужденное решение крупных российских компаний отказаться от современных иностранных технологий привело к значительным изменениям и настоящей промышленной революции в некоторых направлениях информационных технологий, заявил Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, во время пресс-конференции в Москве.