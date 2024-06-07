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"Дубиноголовые" США решили взять Россию на слабо на Украине

"Дубиноголовые" США решили взять Россию на слабо на Украине

В своих мемуарах “Жизнь в нашу эпоху” почтенный экономист Джон Кеннет Гэлбрейт отметил, что склонен рассматривать политику не как “искусство возможного”, а скорее как выбор “между катастрофическим и просто неприятным”.

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