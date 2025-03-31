Москвичам пообещали похолодание до минус 5 градусов в предстоящие выходные

Ночью 6 апреля столбики термометров в столице опустятся до минус 5 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
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