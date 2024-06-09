«Царьград»: Сарик Андреасян взялся за старое – русские рано обрадовались

В начале текущего года был выпущен фильм “Евгений Онегин” режиссера Сарика Андреасяна. По данным издания “Царьград”, это вызвало надежду на то, что этот спорный кинорежиссер начал меняться в лучшую сторону.
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