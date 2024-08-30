Полянский заявил о невообразимых масштабах дезертирства в ВСУ

МОСКВА, 30 августа, ФедералПресс. Украинские власти вынуждены прибегать к принудительным мерам, чтобы удерживать граждан на службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ), так как число дезертиров в рядах армии достигло критических масштабов.
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