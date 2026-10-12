Дочь Оззи Осборна рассказала, что поправилась на 13 кг после резкого похудения из-за смерти отца

Дочь Оззи Осборна, 41-летняя Келли Осборн, рассказала, что поправилась на 13 кг после резкого похудения из-за смерти отца.
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