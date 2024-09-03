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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Булатов: «В «Зените» есть 4-5 футболистов примерно одного уровня, в «Спартаке» такого нет. Надо усилить 4-5 позиций, чтобы претендовать на чемпионство»

– Какие позиции в «Спартаке» требуют усиления? – Нужен опорный полузащитник, хотя Умяров иногда выглядит неплохо.

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