В Азербайджане четверо мужчин получили сроки за прогулку с флагами СССР

RTVI САМОЕ ВАЖНОЕ Yury Karamanenko / iStock / Getty Images- Архивное фото В Азербайджане четверо мужчин, прошедших осенью 2025 года по улицам Баку с флагами СССР и Азербайджанской ССР, получили сроки от полутора до двух лет.
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