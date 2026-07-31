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В Азербайджане четверо мужчин получили сроки за прогулку с флагами СССР

В Азербайджане четверо мужчин получили сроки за прогулку с флагами СССР

RTVI САМОЕ ВАЖНОЕ Yury Karamanenko / iStock / Getty Images- Архивное фото В Азербайджане четверо мужчин, прошедших осенью 2025 года по улицам Баку с флагами СССР и Азербайджанской ССР, получили сроки от полутора до двух лет.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Алиев хочет вычеркнуть СССР из истории Азербайджана?  А  КАК, интересно, в будущем будут оценивать период правления самого Алиева?!!
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1 м.
Владислав Владислав
Носатый Алиев совсем ОХАМЕЛ!
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1 м.
Владислав Владислав
как дерьмо будут оценивать...
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1 м.