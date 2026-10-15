Новосибирская вокалистка Эмили заняла третье место в категории «Эстрадное пение» среди участников 14–17 лет на соревнованиях в Таджикистане, где её готовила заслуженный работник культуры и искусства региона Ольга Покусаева.
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