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Главный терапевт Минздрава посоветовала, как правильно отдохнуть на праздниках

Главный терапевт Минздрава посоветовала, как правильно отдохнуть на праздниках

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина в телеграм-канале министерства дала несколько советов о том, как эффективно отдохнуть за дни новогодних праздников .

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