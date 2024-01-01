Главный терапевт Минздрава посоветовала, как правильно отдохнуть на праздниках

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина в телеграм-канале министерства дала несколько советов о том, как эффективно отдохнуть за дни новогодних праздников .
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