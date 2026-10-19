Президент России Владимир Путин предложил главе Белого дома Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину организовать в ноябре трехсторонний саммит, чтобы обсудить варианты мирного урегулирования украинского кризиса без участия Владимира Зеленского, передает The Wall Street Journal .
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