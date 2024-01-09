Запас хода 1300 км, разгон до 100 км/ч за 6,9 секунды и 5,25 л/100 км. Представлен Roewe D5X DMH

Представлен новый автомобиль Roewe D5X DMH, оснащенный супергибридной системой Roewe DMH. Этот автомобиль оснащен совершенно новым двигателем 1,5 л с турбонаддувом и высокоэффективным двухмоторным гибридным приводом.
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