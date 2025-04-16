Пробитый осколком томик Пушкина передали в Музей Победы для новой экспозиции

В Музее Победы сотрудники Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (АО «НИЦЭВТ») передали томик Александра Пушкина, пробитый немецким осколком, для новой экспозиции «Путь к Победе».
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