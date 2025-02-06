DeepSeek не справилась с популярностью — доступ к ИИ-моделям теперь ограничен

Китайский стартап DeepSeek, вызвавший шок в Кремниевой долине своей моделью ИИ R1, способной к рассуждениям, из-за достижения высокого результата с использованием гораздо меньших ресурсов и средств, объявил об ограничении доступа к своему сервису API из-за нехватки серверных мощностей, пишет Bloomberg.
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