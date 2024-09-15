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Отрядное положение: ХАМАС собирает силы для сопротивления Израилю

Отрядное положение: ХАМАС собирает силы для сопротивления Израилю

ХАМАС пытается организовывать отряды для сопротивления Израилю, заявили «Известиям» в ЦАХАЛ. Хотя военный потенциал палестинского движения был сильно ослаблен за время боевых действий, группировка продолжает удерживать заложников в секторе Газа.

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