Отрядное положение: ХАМАС собирает силы для сопротивления Израилю

ХАМАС пытается организовывать отряды для сопротивления Израилю, заявили «Известиям» в ЦАХАЛ. Хотя военный потенциал палестинского движения был сильно ослаблен за время боевых действий, группировка продолжает удерживать заложников в секторе Газа.
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