Проект музыкальной школы в квартале "2001" Барнаула скорректируют за 6,7 млн рублей

Проект строительства школы разработали 10 лет назад Барнаульские власти нашли подрядчика, который скорректирует разработанную около десяти лет назад проектную документацию по строительству музыкальной школы в квартале "2001".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии