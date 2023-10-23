smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    "Кирби: авиаудары США по объектам в Сирии были самообороной"                 Да, интересно получается: американский в...Кирби: авиаудары ...
  • Лариса Галахова
    Ничего удивительного,  место говну в канализацииSun: Тело пропавш...
  • Надежда
    ЭТО мужик!? Ты что, Вика, это какая-то мерзкая слизь!(🤢Ты мужик или кто?...

Reuters: Иран делает резкие заявления против Израиля, но не хочет воевать

Reuters: Иран делает резкие заявления против Израиля, но не хочет воевать

Иранские власти придерживаются резкой риторики в отношении израильской стороны, чтобы не потерять свое влияние и репутацию, но при этом Тегеран не намерен вступать в открытое противостояние с еврейским государством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх