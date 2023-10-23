Reuters: Иран делает резкие заявления против Израиля, но не хочет воевать

Иранские власти придерживаются резкой риторики в отношении израильской стороны, чтобы не потерять свое влияние и репутацию, но при этом Тегеран не намерен вступать в открытое противостояние с еврейским государством.
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