В ЕС попросили прекратить боевые действия в Газе из-за гуманитарного кризиса

Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза призвали прекратить боевые действия в секторе Газа, чтобы решить вопрос серьезного гуманитарного кризиса, в котором оказались более двух миллионов человек внутри анклава.
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