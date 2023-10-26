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В ЕС попросили прекратить боевые действия в Газе из-за гуманитарного кризиса

В ЕС попросили прекратить боевые действия в Газе из-за гуманитарного кризиса

Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза призвали прекратить боевые действия в секторе Газа, чтобы решить вопрос серьезного гуманитарного кризиса, в котором оказались более двух миллионов человек внутри анклава.

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