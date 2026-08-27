Песков: РФ не нужна эскалация с Украиной, поскольку войска и так продвигаются

России не нужна военная эскалация с Украиной, поскольку ВС РФ и так продвигаются вперед. Об этом 27 августа заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента агентства Bloomberg.
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