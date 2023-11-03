Кем была скандальная звезда «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова до шоу и почему погибла Анастасия АндрееваИлона Новоселова, знаменитая экстрасенс и участница популярного телевизионного проекта «Битва экстрасенсов», оставила неизгладимый след в сердцах многих зрителей своими необычными способностями и яркой личностью.
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