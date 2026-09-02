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В «РИР Энерго» рассказали о причине затянувшегося ремонта тепломагистрали в Орле

В «РИР Энерго» рассказали о причине затянувшегося ремонта тепломагистрали в Орле

В конце августа в краны жителей Советского района Орла должна была вернуться горячая вода, но этого не произошло.

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