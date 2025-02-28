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Штрафы до 50 тыс.: новые правила покупки монет из драгоценных металлов

Штрафы до 50 тыс.: новые правила покупки монет из драгоценных металлов

С марта русские граждане будут штрафоваться за покупку монет из драгоценных металлов без лицензии. Александр Хаминский разъяснил нововведения, предусматривающие штрафы до 50 тысяч рублей и возможную конфискацию нарушенного приобретения.

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