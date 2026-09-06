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Закрытие съезда №2 на КАД рядом с Выборгским шоссе с 7 сентября

С 7 сентября на 18-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге, рядом с развязкой с Выборгским шоссе, закроют съезд №2.

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