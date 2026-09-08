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Владимир Потанин: вместе с БелАЗом мы намерены осуществить технологическую мечту

Владимир Потанин: вместе с БелАЗом мы намерены осуществить технологическую мечту

Горно-металлургическая компания «Норникель» и белорусский производитель БелАЗ расширяют партнерство: 7 сентября в Жодине подписали соглашение о создании совместного предприятия.

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