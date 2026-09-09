Налоговая будет получать IP-адрес, номер телефона и сведения о SIM-карте пользователя при проверке операций с цифровыми рублями

Цифровой рубль оставит подробный технический след для налоговой с 2027 года Федеральная налоговая служба получит право запрашивать расширенные сведения об операциях с цифровыми рублями, включая технические данные устройств, с которых совершались платежи.
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