Мировое обозрение

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«Фрицы опустошили всю местность, жгли сёла, жгли живых людей»

«Фрицы опустошили всю местность, жгли сёла, жгли живых людей»

Автоматчики Калининского фронта в освобождённом Ржеве Рокоссовский переходит к обороне Из-за резкого ухудшения ситуации в полосе Воронежского и Юго-Западного фронтов (Последняя крупная победа вермахта на Русском фронте) и неудачи наступления Западного и Брянского фронтов (Как Конев, Рейтер и Рокоссовский пытались разгромить группу армий «Центр»), армии Рокоссовского не могли выполнить поставленную задачу.

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