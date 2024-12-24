Джеймс Мэнголд приступит к съемкам Star Wars: Dawn of the Jedi осенью 2025 года Согласно с...

Джеймс Мэнголд приступит к съемкам Star Wars: Dawn of the Jedi осенью 2025 годаСогласно слухам, режиссер Джеймс Мэнголд приступит к работе над проектом во франшизе “Звездные войны” сразу после премьеры “Совершенный незнакомец” (A Complete Unknown) источник#Jedi.
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