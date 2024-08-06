В Крыму фиксируют двукратный прирост числа бронирований на бархатный сезон

Россияне активно бронируют отели Краснодарского края и Крыма на сентябрь-октябрь. Относительно прошлого года спрос вырос на 22% — такие данные получили эксперты туроператора Алеан, проанализировав бронирования по внутренним направлениям.
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