Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Статус и Закон

Статус и Закон

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Не довели этот закон об иноагентах до ума, ох не довели. По делу следовало бы вместе с присвоением почётного статуса человека, работающего на деньги другого государства целенаправленно, методично и зачастую злонамеренно против собственной страны, конфисковывать всё его имущество на территории той страны, против которой он работает, то бишь его бывшей Родины.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Если закон и законники не хотят работать надо брать всё в свои руки и наказывать без суда и следствия этих холуёв . Аветян неправ, воры не те кто по жизни ими есть, они восстанавливают справедливость, а вот самые большие ВОРЫ - это часть Депутатов, которые не хотят принимать правильных законов, а всё делают ради своих пиздюшек, чтобы они не в чём не нуждались.
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16 час.
Валерий Евстафьев
У материалистов собственность священна, а мораль им только мешает, для автора мораль священна, а собственность иноагентов автору мешает. Россия - страна материалистов-предателей СССР. Иск автора к стране материалистов отклоняется. Дело закрыто. Следующий! * * * Люди, дорогие, доколе мы собираемся жить по воровской морали материалистов?
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14 час.
Gennady Sokolovsky
Только ТАК. И вернуть ВМН - не сотреть на &quot;вздохи и сомнения&quot; некоего &quot;гражданина зорькина&quot;. Мухомор грёбаный он.
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2 час.

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