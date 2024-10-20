Статус и Закон

Геннадий Хрипунов

Если закон и законники не хотят работать надо брать всё в свои руки и наказывать без суда и следствия этих холуёв . Аветян неправ, воры не те кто по жизни ими есть, они восстанавливают справедливость, а вот самые большие ВОРЫ - это часть Депутатов, которые не хотят принимать правильных законов, а всё делают ради своих пиздюшек, чтобы они не в чём не нуждались.