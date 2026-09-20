Севастопольским студенты учатся презентовать свой продукт на рынке

На неделе студенты программы-акселератора СевГУ задумались не только о своих технологических проектах в области беспилотных систем, которые они готовят к следующему году, но и о том, как вывести эти прототипы на рынок.
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