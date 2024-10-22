Власти РФ установили на 2025 год минимальную оплату труда в размере 22 440 рублей

Государственная дума России на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в РФ в 2025 году составит 22 440 рублей.
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