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Царьград

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Зачем Россия покупает китайскую картошку? Русские производители на прицеле

Зачем Россия покупает китайскую картошку? Русские производители на прицеле

Россия стала закупать китайский картофель. При этом осенью поставки продовольствия из Поднебесной существенно сократились.

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