Неласковый май: почему на Украине заговорили о новом майдане

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Леонид Ла Рошель

Игрокхуемнапианино понимает, что нахождение на посту презика, хоть как-то охраняет его от преследований своих же законников - той же прокуратуры, у которых набралось очень много вопросов к бизнес-деятельности комика на посту презика. Можно просто не успеть свалить из 404-ой. Или повяжут или грохнут - оба варианта равнопредпочтительны, он знает много "лишней" информации, не дай Бог надумает писать мемуары в изгнании. А место презика 404-ой оказывается достаточно "хлебное", 50 евролярдов планируется к распилу на ближайшие 3 года, (это конечно очень оптимистично со стороны бандерлохов), поэтому желающих попилить помощь найдётся немало, появляется желание помуйданить ишо разок, чтобы занять кресло презика. В общем, всё как в том анекдоте: Кандидат в презики 404-ой - Наш презик погряз в наркоте, коррупции, и роскоши!! - И вы собираетесь с этим бороться? - Нет, я хочу в этом участвовать!!