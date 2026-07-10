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ЧМ-2026. Испания вырвала победу у Бельгии и впервые за 16 лет вышла в полуфинал

ЧМ-2026. Испания вырвала победу у Бельгии и впервые за 16 лет вышла в полуфинал

ЧМ-2026. Испания вырвала победу у Бельгии и впервые за 16 лет вышла в полуфинал СпортпрессаСборная Испании одержала волевую победу над командой Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

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