Экспорт пшеницы из России снизился: климат и новые риски в Азовском море

Объем экспорта российской пшеницы в июне 2026 года составил от 1,8 до 2,5 млн тонн. В конце сельскохозяйственного сезона традиционно идет снижение поставок на фоне подготовки к новому урожаю, при этом цены стабилизировались на уровне около $243–245 за тонну на базисе FOB в Черноморском регионе.