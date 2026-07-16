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Экспорт пшеницы из России снизился: климат и новые риски в Азовском море

Экспорт пшеницы из России снизился: климат и новые риски в Азовском море

Объем экспорта российской пшеницы в июне 2026 года составил от 1,8 до 2,5 млн тонн. В конце сельскохозяйственного сезона традиционно идет снижение поставок на фоне подготовки к новому урожаю, при этом цены стабилизировались на уровне около $243–245 за тонну на базисе FOB в Черноморском регионе.

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