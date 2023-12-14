Доделать работу Сталина. Путин ставит Нетаньяху перед фактом. Следующее предложение будет хуже

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Анна Петрова

Бабушка была женщиной яркой, работала в крупном предприятии Ленинграда на крупной должности. Как то сотрудница высказалась: ненавижу тебя! Сама еврейка, а в паспорте стоит - русская. Фамилия бабушки была Левит. Урожденная Дементьева. Революция отменила разрешение церкви на браки, но не отменила тупорылых националистов