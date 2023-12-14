ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера Владимир Путин общался с Нетаньяху.
Доделать работу Сталина. Путин ставит Нетаньяху перед фактом. Следующее предложение будет хуже
Комментарии
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АП
Анна Петрова
Бабушка была женщиной яркой, работала в крупном предприятии Ленинграда на крупной должности. Как то сотрудница высказалась: ненавижу тебя! Сама еврейка, а в паспорте стоит - русская. Фамилия бабушки была Левит. Урожденная Дементьева. Революция отменила разрешение церкви на браки, но не отменила тупорылых националистов
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13 час.
ВБ
Виталий Бакунович
Беларус,еврей,русский,поляк, литовец-вот,кто я!!! Это- Правда! Главное не быть - СКОТАМИ!!!
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11 час.
sorsw
По мне, так лучше в больнице или в поликлинике врач-еврей, чем плохо говорящий по-русски главный врач-азиат...😜
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9 час.
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