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Доделать работу Сталина. Путин ставит Нетаньяху перед фактом. Следующее предложение будет хуже

Доделать работу Сталина. Путин ставит Нетаньяху перед фактом. Следующее предложение будет хуже

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Вчера Владимир Путин общался с Нетаньяху.

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Комментарии
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АП
Анна Петрова
Бабушка была женщиной яркой, работала в крупном предприятии Ленинграда на крупной должности. Как то сотрудница высказалась: ненавижу тебя! Сама еврейка, а в паспорте стоит - русская. Фамилия бабушки была Левит. Урожденная Дементьева. Революция отменила разрешение церкви на браки, но не отменила тупорылых националистов
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13 час.
ВБ
Виталий Бакунович
Беларус,еврей,русский,поляк, литовец-вот,кто я!!! Это- Правда! Главное не быть - СКОТАМИ!!!
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11 час.
sorsw
По мне, так лучше в больнице или в поликлинике врач-еврей, чем плохо говорящий по-русски главный врач-азиат...😜
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9 час.

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